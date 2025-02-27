Расширение коридора "Север-Юг" окажет позитивное влияние на развитие региона - иранский парламентарий (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Расширение Международного транспортного коридора "Север-Юг" окажет позитивное влияние на развитие региона.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил председатель парламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судейф Бадри.

"Важнейшим элементом проекта является строительство железнодорожной линии Решт-Астара. Сотрудничество с Россией в строительстве этой линии остается в центре внимания, и работы должны начаться в ближайшее время", - сказал он.

Представитель иранского парламента отметил, что после завершения строительства железнодорожной линии Решт-Астара товары будут доставляться по железной дороге из иранской Астары в порт Бандар-Аббас в провинции Хормозган.

Бадри также отметил, что регион исторически являлся частью Великого Шелкового пути, и в настоящее время этот маршрут восстанавливается с использованием современных технологий, включая железные дороги.

Напомним, что межправительственное соглашение, подписанное между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года, стало основой для создания транспортного коридора Север-Юг. Соглашение было ратифицировано рядом стран, включая Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россию, Таджикистан, Турцию и Украину. Целью коридора является сокращение сроков доставки товаров из Индии в Россию и далее в Северную и Западную Европу (с нынешних более 6 недель до 3 недель по маршруту "Север-Юг").

Железная дорога Казвин-Решт (протяженностью 175 км) была введена в эксплуатацию 6 марта 2019 года и соединяет железные дороги Азербайджана с сетью Ирана в рамках коридора. Железная дорога Решт-Астара будет построена на территории Ирана.

17 мая 2023 года было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана. Линия протяженностью около 163 километров будет включать девять станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор "Север-Юг" будет усовершенствован, а железнодорожная сеть Ирана будет интегрирована с Кавказом, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, российская сторона инвестирует 1,6 миллиарда евро в строительство железной дороги, которое завершится в течение 48 месяцев.