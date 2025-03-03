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Снят введенный из-за непогоды запрет на вход-выход судов в морских портах Азербайджана

Экономика Материалы 3 марта 2025 14:47 (UTC +04:00)
Снят введенный из-за непогоды запрет на вход-выход судов в морских портах Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Снят запрет на вход-выход судов во всех морских портах Азербайджана, введенный в связи с погодными условиями.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в службе по связям с общественностью Государственного морского и портового агентства при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Снят запрет на вход-выход судов во всех морских портах Азербайджана, введенный в связи с погодными условиями. В настоящее время суда функционируют в прежнем порядке", - сказали в агентстве.

Отметим, что несколько дней назад в связи с неблагоприятными погодными условиями во всех морских портах Азербайджана был введен запрет на вход-выход судов, все суда были отправлены в специальные укрытия.

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