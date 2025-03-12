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В Баку проходит 12-й Международный каспийский инвестиционный форум

Экономика Материалы 12 марта 2025 14:23 (UTC +04:00)
В Баку проходит 12-й Международный каспийский инвестиционный форум

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 12-й Международный каспийский инвестиционный форум.

Как сообщает в среду Trend, форум организован совместно Caspian Energy Club и Национальной бизнес-ассоциацией Азербайджана.

В форуме принимают участие председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев, директор отдела политики и контроля деятельности на рынке капитала ЦБА Умейра Ибрагимова, председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов, советник председателя правления Национального депозитарного центра Азербайджана Мушфиг Ахмедли, председатель правления Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана (AFBIA) Джейхун Гаджиев.

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