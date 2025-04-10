ЗАО «AzerGold» провела межгосударственную деловую встречу в Пакистане и принял участие в международном форуме (ФОТО)

В рамках визита делегации во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в Исламскую Республику Пакистан был проведен ряд встреч и обсуждений. В рамках визита член правления – заместитель председателя ЗАО «AzerGold» Хайям Фарзалиев принял участие в Пакистанском минеральном инвестиционном форуме в Исламабаде.

На форуме была представлена информация о потенциале Пакистана в области горнодобывающей промышленности, существующих месторождениях полезных ископаемых, обсуждались вопросы эффективного использования природных ресурсов, внедрения современных технологий и инноваций, устойчивого развития горнодобывающей отрасли.

Следует отметить, что ЗАО «AzerGold», расширив свою деятельность за пределы страны и определив одной из своих основных стратегических целей превращение в международную горнодобывающую компанию, ведет активную работу по изучению и применению прогрессивного международного опыта, укреплению сотрудничества с зарубежными странами, реализации совместных проектов.