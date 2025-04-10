В Азербайджане утверждены критерии оценки системно значимых банков

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Критерии оценки банка как системно значимого банка".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим председатель регулирующего органа Талех Кязимов подписал новое решение.

Согласно документу, системная значимость банка будет оцениваться на основе ряда показателей - категорий, индикаторов и присвоенных им удельных весов, отраженных в таблице ниже.

Системная значимость банка определяется исходя из следующих этапов:

- после расчета индекса системной значимости для каждого банка данный индекс сравнивается с пороговым значением в 420 базисных пунктов;

- по результатам расчетов банки, чей индекс системной значимости составляет 420 базисных пунктов и выше, включаются в перечень системно значимых банков.

Перечень системно значимых банков утверждается ежегодно до 1 марта решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об определении системно значимых банков об этом письменно информируется соответствующий банк и министерство финансов Азербайджанской Республики, а список системно значимых банков публикуется на официальном сайте Центрального банка Азербайджанской Республики.

Департаменту правового обеспечения финансовых рынков Центрального банка Азербайджана поручено в трехдневный срок представить данное решение в министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

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