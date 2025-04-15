Халг Банк объявил итоги I квартала 2025 года

По итогам первого квартала 2025 года активы одного из крупнейших частных банков страны Халг Банка, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,044 млрд манат.

На указанную дату объем кредитного портфеля Банка вырос на 1,8% и составил 1,887 млрд манат. Объем депозитов (без учета банков и других финансовых учреждений) составил 1,819 млрд манат.

По итогам первого квартала 2025 года общий капитал банка составил 519,1 млн ман., что на 12,5%, или на 57,7 млн манат больше показателя на конец первого квартала 2024 года. Чистая прибыль составила 11,86 млн манат.

Таким образом, по итогам I квартала 2025 года, по основным показателям - объему активов, кредитного портфеля и депозитов без учета банков и других финансовых институтов Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.