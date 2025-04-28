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Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)

Экономика Материалы 28 апреля 2025 16:55 (UTC +04:00)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Открытие программы Future Shapers состоялось 26 апреля 2025 года. Программа, организованная уже в четвертый раз компанией PASHA Holding, направлена на выявление талантливых студентов и недавних выпускников университетов, содействию их развитию, а также ознакомление молодежи с новыми ролями на рынке.

Основными темами программы Future Shapers в этом году являются данные и аналитика, информационные технологии, культура продуктов и инновации. В рамках мероприятия были проведены сессии, охватывающие эти темы. В качестве спикеров выступили руководители компании PASHA Holding и других организаций, которые поделились своим опытом и рассказали о нововведениях и возможностях в области технических и цифровых навыков. Также представители PASHA Holding и ее дочерних компаний ознакомили участников с видением PASHA Group, карьерными и развивающими возможностями, а также рассказали о новых ролях на рынке.

Следующим этапом программы будет проведение оценки навыков участников и участие в бизнес-симуляциях, направленных на развитие навыков, востребованных в современном мире. Успешно завершившие программу смогут войти в список талантов компаний PASHA Group.

Стоит отметить, что программа организована центром обучения и развития PASHA Hub, который является частью PASHA Holding. PASHA Hub направлен не только на развитие сотрудников компаний PASHA Group, но и на организацию программ по развитию молодых кадров в нашей стране.

Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding (ФОТО)
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