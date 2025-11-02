Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Economy

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 2 November 2025 09:20 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Follow Trend on

Sadig Javadov
Sadig Javadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, November 2.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan declined by 110 manat ($64.7), or 1.6 percent, as this week drew to a close, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 327.3 manat ($192.5), or 4.6 percent, compared to last week's figure, totaling 6,791 manat ($3,994).

Gold ounce value change

October 20

7,251 manat ($4,264)

October 27

6,918 manat ($4,069)

October 21

7,383 manat ($4,342)

October 28

6,756 manat ($3,973)

October 22

7,016 manat ($4,126)

October 29

6,719 manat ($3,952)

October 23

6,954 manat ($4,090)

October 30

6,755 manat ($3,973)

October 24

6,989 manat ($4,110)

October 31

6,808 manat ($4,004)

Average weekly rate

7,119 manat ($4,187)

Average weekly rate

6,791 manat ($3,994)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, ascending by 1.52 manat, or $0.89, which is a jump of 1.9 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 81.1 manat ($47.7), down 3.90 manat ($2.29), or 4.6 percent, more than last week's figure.

Silver ounce value change

October 20

88.6 manat ($52.1)

October 27

81.5 manat ($47.9)

October 21

88.4 manat ($52)

October 28

79.3 manat ($46.6)

October 22

83.2 manat ($48.9)

October 29

80.5 manat ($47.3)

October 23

82.5 manat ($48.5)

October 30

81.2 manat ($47.7)

October 24

82.5 manat ($48.5)

October 31

83.1 manat ($48.8)

Average weekly rate

85 manat ($50)

Average weekly rate

81.1 manat ($47.7)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 17.2 manat ($10.1), or 0.6 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,717 manat ($1,598), down 2.73 manat ($1.61) or 0.1 percent, compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

October 20

2,719 manat ($1,599)

October 27

2,735 manat ($1,608)

October 21

2,778 manat ($1,633)

October 28

2,692 manat ($1,583)

October 22

2,608 manat ($1,533)

October 29

2,680 manat ($1,576)

October 23

2,729 manat ($1,605)

October 30

2,729 manat ($1,605)

October 24

2,767 manat ($1,627)

October 31

2,752 manat ($1,618)

Average weekly rate

2,720 manat ($1,599)

Average weekly rate

2,717 manat ($1,598)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 70.2 manat ($41.2), or 2.9 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,472 manat ($1,453), which is 44.9 manat ($26.4), or 1.8 percent, lower compared to last week.

Palladium ounce value change

October 20

2,514 manat ($1,478)

October 27

2,429 manat ($1,428)

October 21

2,556 manat ($1,503)

October 28

2,409 manat ($1,416)

October 22

2,419 manat ($1,422)

October 29

2,371 manat ($1,394)

October 23

2,437 manat ($1,433)

October 30

2,427 manat ($1,427)

October 24

2,435 manat ($1,432)

October 31

2,499 manat ($1,469)

Average weekly rate

2,472 manat ($1,453)

Average weekly rate

2,427 manat ($1,427)

Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

Tags:
Latest

Latest

Read more