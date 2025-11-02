Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, November 2. The price of an ounce of gold in Azerbaijan declined by 110 manat ($64.7), or 1.6 percent, as this week drew to a close, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 327.3 manat ($192.5), or 4.6 percent, compared to last week's figure, totaling 6,791 manat ($3,994).
|
Gold ounce value change
|
October 20
|
7,251 manat ($4,264)
|
October 27
|
6,918 manat ($4,069)
|
October 21
|
7,383 manat ($4,342)
|
October 28
|
6,756 manat ($3,973)
|
October 22
|
7,016 manat ($4,126)
|
October 29
|
6,719 manat ($3,952)
|
October 23
|
6,954 manat ($4,090)
|
October 30
|
6,755 manat ($3,973)
|
October 24
|
6,989 manat ($4,110)
|
October 31
|
6,808 manat ($4,004)
|
Average weekly rate
|
7,119 manat ($4,187)
|
Average weekly rate
|
6,791 manat ($3,994)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, ascending by 1.52 manat, or $0.89, which is a jump of 1.9 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 81.1 manat ($47.7), down 3.90 manat ($2.29), or 4.6 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
October 20
|
88.6 manat ($52.1)
|
October 27
|
81.5 manat ($47.9)
|
October 21
|
88.4 manat ($52)
|
October 28
|
79.3 manat ($46.6)
|
October 22
|
83.2 manat ($48.9)
|
October 29
|
80.5 manat ($47.3)
|
October 23
|
82.5 manat ($48.5)
|
October 30
|
81.2 manat ($47.7)
|
October 24
|
82.5 manat ($48.5)
|
October 31
|
83.1 manat ($48.8)
|
Average weekly rate
|
85 manat ($50)
|
Average weekly rate
|
81.1 manat ($47.7)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 17.2 manat ($10.1), or 0.6 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,717 manat ($1,598), down 2.73 manat ($1.61) or 0.1 percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
October 20
|
2,719 manat ($1,599)
|
October 27
|
2,735 manat ($1,608)
|
October 21
|
2,778 manat ($1,633)
|
October 28
|
2,692 manat ($1,583)
|
October 22
|
2,608 manat ($1,533)
|
October 29
|
2,680 manat ($1,576)
|
October 23
|
2,729 manat ($1,605)
|
October 30
|
2,729 manat ($1,605)
|
October 24
|
2,767 manat ($1,627)
|
October 31
|
2,752 manat ($1,618)
|
Average weekly rate
|
2,720 manat ($1,599)
|
Average weekly rate
|
2,717 manat ($1,598)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 70.2 manat ($41.2), or 2.9 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,472 manat ($1,453), which is 44.9 manat ($26.4), or 1.8 percent, lower compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
October 20
|
2,514 manat ($1,478)
|
October 27
|
2,429 manat ($1,428)
|
October 21
|
2,556 manat ($1,503)
|
October 28
|
2,409 manat ($1,416)
|
October 22
|
2,419 manat ($1,422)
|
October 29
|
2,371 manat ($1,394)
|
October 23
|
2,437 manat ($1,433)
|
October 30
|
2,427 manat ($1,427)
|
October 24
|
2,435 manat ($1,432)
|
October 31
|
2,499 manat ($1,469)
|
Average weekly rate
|
2,472 manat ($1,453)
|
Average weekly rate
|
2,427 manat ($1,427)
