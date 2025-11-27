Iran's Central Bank gains foothold in its international assets
As of August 22, 2025, Iran's Central Bank foreign assets grew by 57.4 percent to 36.3 quadrillion rials ($58.7 billion). Total CBI assets and liabilities reached 58.6 quadrillion rials ($95 billion), up 49.3 percent. Iranian banks’ total assets and liabilities rose 44.5 percent to 366 quadrillion rials ($602 billion).
