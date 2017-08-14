Xalq Bank по основным финпоказателям в числе лидеров банковского сектора Азербайджана

14 августа 2017 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО Xalq Bank подтвердило свои ведущие позиции в банковском секторе страны, продемонстрировав по итогам второго квартала 2017 года положительную динамику роста в финансово-хозяйственной деятельности.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, за шесть месяцев текущего года активы банка увеличились на 177,2 миллиона манатов (прирост 10,62 процента) и составили 1,845 миллиарда манатов. По объему активов Xalq Bank прочно обосновался на третьей позиции рейтинга отечественных коммерческих банков. Общий капитал банка, по сравнению с итогами первого квартала, увеличился на 3,25 процента, приблизившись к отметке 245,353 миллиона манатов, что является третьим показателем в отрасли.

Благодаря взвешенной кредитной политике в 2017 году Xalq Bank удалось нарастить объем кредитов, выданных клиентам на 5,05 процента, доведя этот показатель до 1,338 миллиарда манатов. По объему кредитного портфеля Xalq Bank продолжительное время занимает первое место среди коммерческих банков Азербайджана. Депозитный портфель, являющийся основным источником фондирования, за шесть месяцев увеличился на 11,98 процента и составил 1,230 миллиарда манатов, что несомненно, является отражением глубокого доверия вкладчиков. Банк по этому показателю также входит в тройку лидеров банковского сектора страны.

Серьезное внимание в 2017 году было уделено одному из приоритетных направлений стратегии развития - расширению сервисной инфраструктуры. В этой связи необходимо отметить открытие в текущем году 28-го по счету филиала банка - в городе Товуз. В то же время, в целях повышения уровня обслуживания пластиковых карт и стимулирования безналичных расчетов, банк развивает сеть банкоматов и POS-терминалов. Неслучайно Xalq Bank является одним из лидеров банковского сектора страны по росту количества и объема безналичных платежей через сети электронной торговли. В первом полугодии банк получил награды международных платежных систем - за вывод впервые на азербайджанский рынок премиальной карты World MasterCard Black Edition и существенный прирост в количестве дебетовых карт от MasterCard İnternational; за самый высокий рост средней суммы транзакции по пластиковым картам от Visa İnternational. Банк продолжает радовать любителей азербайджанской культуры проектом Халг Аманаты, в 2017 году увидели свет новые издания и организованы выставки живописи и скульптуры в Баку и Шамахе.

Xalq Bank благодарен своим клиентам и сотрудникам за высочайшие доверие, преданность, профессионализм и полон решимости добиваться новых успехов на этом пути.

Официальный курс на 14 августа составляет 1,7007 AZN/USD.

Azernews Newspaper
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