Туркменистан и Узбекистан продвигают совместные экономические проекты

25 апреля 2018 10:08 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
НПЗ в Туркменистане закупит химреактивы
Тендеры 09:58
Турция выделила Узбекистану $10 млн в рамках программы ФАО
Узбекистан 24 апреля 23:27
Узбекистан и Китай заключили ряд инвестиционных соглашений
Узбекистан 24 апреля 22:52
Представитель Узбекистана может стать генсеком ШОС
Узбекистан 24 апреля 22:11
В Хорезмской области открыт дом узбекско-туркменской дружбы
Узбекистан 24 апреля 18:23
АО «Узбекэнерго» обеспечило свыше 91% произведенной электроэнергии в первом квартале 2018 года
Энергетика 24 апреля 17:07
На книжной выставке в Астане примут участие ведущие издательства Узбекистана
Казахстан 24 апреля 14:07
В Узбекистане к концу года будет действовать более 1000 российских предприятий
Бизнес 24 апреля 14:01
Более 200 предпринимателей приняли участие в узбекско-таджикском бизнес-форуме
Бизнес 24 апреля 12:51
Узбекистан самая привлекательная для российского несырьевого экспорта страна - СМИ
Бизнес 24 апреля 12:40
В Ташкенте открывается международная мебельная выставка
Узбекистан 24 апреля 11:18
Узбекистан завершил реконструкцию участка трансконтинентальной магистрали «Европа — Азия»
Бизнес 24 апреля 11:14
Президенты Узбекистана и Туркменистана открыли в Ташкенте парк "Ашхабад"
Узбекистан 24 апреля 11:02
Товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 50%
Бизнес 24 апреля 10:49
Прикаспийские страны обсуждают в Ашхабаде соглашение в области транспорта
Бизнес 24 апреля 09:52
Шавката Мирзиеёва наградили турецкой премией "За заслуги перед Евразией"
Узбекистан 24 апреля 09:33
Узбекистан и Индия за пять лет увеличили торговый оборот в два раза
Бизнес 24 апреля 09:15
Туркменистан продлил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Туркменистан 24 апреля 08:36