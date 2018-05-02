Узбекский банк осуществил первую иностранную транзакцию

2 мая 2018 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекский акционерно-коммерческий банк «Узпромстройбанк» осуществил первую иностранную транзакцию на сумму 5 миллиона долларов по экспорту продукции АО «Узбекский металлургический комбинат» в рамках соглашения, подписанного с ОАО «Ориенбанк» во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Об этом в среду сообщает пресс-служба узбекского банка.

Согласно информации, в соответствии с заключенным межбанковским соглашением, узбекский банк впервые предоставил кредитную линию иностранному банку для финансирования экспорта продукции, произведенной в Узбекистане.

В ближайшее время банком также планируется запуск программы предоставления долгосрочных кредитных линий, направленных на стимулирование экспорта узбекских товаров и услуг.

Внедрение «Узпромстройбанком» подобных банковских инструментов и предоставление зарубежным банкам таких финансовых услуг позволит повысить конкурентоспособность и объемы экспорта продукции Узбекистана на внешних рынках.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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