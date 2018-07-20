ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" огласило объемы продаж (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев 2018 года ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" продала структурам, финансируемым из госбюджета, продукции на 52 миллиона манатов.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ОАО.

«Были подписаны договоры о купле-продаже с 850 предприятиями и организациями, финансируемыми из госбюджета. Заказы были размещены на сайте tedaruk.az и приняты предложения от 286 производителей по 173 видам продукции в режиме онлайн. После проведения определенных исследований с 214 производителями и продавцами были заключены контракты. В результате за шесть месяцев текущего года 28 тысяч тонн продукции этих производителей и продавцов на сумму 52 миллиона манатов было заготовлено и доставлено в 1934 точки снабжения центральных и районных органов исполнительной власти», - отметили в ОАО.

На местном рынке за этот период было реализовано около 20 тысяч тонн овощей, 3,2 тысячи тонн фруктов, 1,6 тысяч бахчевых, и около четырех тысяч тонн бобовых.

Экспорт продукции ОАО за указанный период составил более четырех миллионов манатов. При этом в июне экспорт не проводился.

В апреле 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Открытого акционерного общества "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией".

Общество было создано в целях стимулирования производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения развития производителей сельскохозяйственной продукции, дальнейшего повышения качества продовольственной продукции, обеспечения рационального использования государственных средств, создания основы для повышения социального благосостояния населения, занимающегося сельским хозяйством в регионах, обеспечения централизованного осуществления закупки продовольственной продукции по государственному заказу.

Официальный курс на второе июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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