В Ташкенте построят втрое больше доступного жилья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана за один год будет возведено 638 многоэтажных домов, где будут расположены 28 тысяч квартир, сообщает "Подробно.uz" со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Долгие годы в Ташкенте не строились многоквартирные дома, что привело к возникновению острой потребности в жилье. По инициативе президента, начиная с 2017 года, во всех городах начато строительство доступных домов для нуждающихся в жилье семей. Так, в Сергелийском районе Ташкента в прошлом году построены 102 многоквартирных доступных дома, квартиры в них приобрели 4 088 семей.

В текущем году в столице продолжается строительство 638 многоэтажных домов на 28 тысяч квартир. Из них 3 334 квартиры относятся к категории доступных, что втрое большое по сравнению с прошлым годом.

В частности, на территории схода граждан махалли "Чоштепа" Сергелийского района начато возведение 72 семиэтажных дома с участием иностранных инвесторов. Президент Шавкат Мирзиёев сегодня ознакомился с проектом этих домов.

"Никогда прежде мы не строили в Ташкенте столько многоквартирных домов. На одном массиве планируется построить 72 семиэтажных дома. Уже это свидетельствует о масштабе проводимой нами работы по пути созидания, удовлетворения запросов народа. Только представьте, уверенность скольких людей усилится, жизнь скольких семей улучшится благодаря этим домам", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства поручил использовать современные достижения жилищного строительства, начать возведение подобных домов и в других местах.

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