Местный производитель намерен покрыть 80% спроса Азербайджана на табачную продукцию

21 декабря 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компания "Tabaterra" намерена покрыть 80 процентов спроса в Азербайджане на табачную продукцию, сообщили Trend в компании.

Как сообщили в компании, на заводе планируется установить пять производственных линий с годовым объемом производства в 11 миллиардов сигарет. При этом, в компании добавили, что в настоящее время годовой спрос на сигареты в стране составляет 14 миллиардов штук.

В настоящее время основная масса сырья, которое используется в производстве, приходится на импортную продукцию, но в то же время компания предпринимает шаги по локализации закупки сырья, отметили в "Tabaterra".

"На фабрике, созданной на основе технологий Великобритании, Германии и Италии будут производиться сигареты с высококачественным фильтром в трех различных форматах, которые полностью соответствуют мировым стандартам. В настоящее время завод производит сигареты под своими брендами "Argo", "Kingston" и "Senate". Продукция под брендом "Argo" уже была презентована потребителям. Также ожидается, что бренды "Kingston" и "Senate" будут представлены в ближайшее время. Кроме того, на предприятии предусматривается выпуск продукции таких крупнейших мировых производителей сигарет, как "British American Tobacco", "Japan Tobacco International" и "Imperial Tobacco"", - сказали в компании.

Говоря о целях компании на будущее, в "Tabaterra" отметили, что наравне с работой на внутреннем рынке, также изучаются экспортные возможности: "Первым шагом, который мы сделаем в этом направлении, станет обеспечение присутствия продукции компании в Торговых домах Азербайджана, действующих в зарубежных странах".

Напомним, что "Tabaterra", производитель табачной продукции, открыла первый завод в ноябре этого года в Сумгайыте.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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