Казахский производитель золота приобрел свыше 50% акций «ГМК Казахалтын»

4 декабря 2019 11:57 (UTC+04:00)

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