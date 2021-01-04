Более половины экспорта из Азербайджана приходится на долю частного сектора

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму 13,06 миллиарда долларов США, что на 30 процентов меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Доля госсектора в экспорте составила 6,312 миллиарда долларов, или 48,33 процента от всего объема. Доля частного сектора составила 6,692 миллиарда долларов, или 51,24 процента от всего объема. На долю физических лиц пришлись 56,374 миллиона долларов.

Всего Азербайджан провел внешнеторговые операции со 183 странами - партнерами. Больше всего за январь-ноябрь 2020 года Азербайджан экспортировал нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, фруктов и овощей, а также продукцию химической промышленности.

ТОП-5 экспортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости:

Наименование товара Январь-ноябрь 2020 года Январь-ноябрь 2019 года Количество Стоимость (тыс, $) Количество Стоимость (тыс, $) Сырая нефть, тонны 27 611 942.34 8 937 253.63 29 129 959.81 14 006 510.50 Природный газ, тыс. кубометров 12 278 885.19 2 178 381.77 10 464 906.73 2 078 693.83 Фрукты и овощи, тонны 550 645.10 549 505.81 563 169.47 541 926.21 Нефтепродукты, полученные из битумных пород и нефти, продукты, содержащие нефть или нефтепродукты с массой 70% или более, тонны 994 934.41 271 470.01 849 199.17 401 992.06 Пластмасса и изготавливаемые из нее продукты, тонны 179 667.01 137 352.97 232 359.28 168 090.69

Официальный курс на 29 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)

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