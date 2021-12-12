Предприняты меры по освобождению импорта гибридных автомобилей и электромобилей от таможенных пошлин и НДС в 2022 г.

Бизнес 12 декабря 2021 12:03 (UTC+04:00)
Предприняты меры по освобождению импорта гибридных автомобилей и электромобилей от таможенных пошлин и НДС в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Предприняты соответствующие меры по освобождению импорта гибридных автомобилей и электромобилей от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в следующем году.

Как передает Trend, об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Высокие или низкие пошлины, акцизы на транспортные средства не определяются Государственным таможенным комитетом. Соответствующие решения принимаются правительством и исполняются таможенными органами. Налоги и пошлины, применяемые сегодня, пока что соответствуют правилам, принятым несколько лет назад", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время какого-либо роста не ожидается.

"Были даже приняты соответствующие меры по освобождению импорта гибридных автомобилей и электромобилей от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в следующем году. Вероятно, они будут обнародованы общественности в ближайшие дни", - отметил Сафар Мехтиев.

(Автор: Хаган Исаев)

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