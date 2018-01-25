Россия удвоит поставки нефти в Китай

В 2017 году через китайский уезд Мохэ по китайско-российскому нефтепроводу было поставлено в общей сложности 16,5 миллиона тонн нефти, стоимость которых составила 6,678 миллиарда долларов. А с момента запуска нефтепровода было транспортировано 124,07 миллиона тонн нефти.

9 мая 2017 года объем поставленной в Китай нефти по трубопроводу Китай-Россия превысил отметку в 100 миллионов тонн.

12 декабря 2017 года завершилось строительство второй ветки нефтепровода Мохэ-Дацин.

Транспортировка российской нефти по второй ветке нефтепровода Мохэ-Дацин началась первого января. В будущем, объем поставленной в Китай российской нефти по данному проводу увеличится с 15 миллионов тонн до 30 миллионов тонн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.