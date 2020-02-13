Эффективное управление бизнесом посредством «Мой Бизнес Wi-Fi» от Azercell!

Azercell Бизнес помогает предприятиям добиться успеха в цифровом мире, предлагая быстрые и надежные решения.

Поддерживая цифровую трансформацию своих абонентов Azercell Бизнес с большим удовольствием предоставляет новое предложение «Мой Бизнес Wi-Fi» начиная с 13-го февраля. Отныне с более доступной поддержкой связи корпоративные абоненты смогут воспользоваться преимуществами Wi-Fi USB или Mi-Fi модемных устройств.

С помощью предложений «Мой Бизнес Wi-Fi» корпоративные абоненты не только будут иметь доступ к Интернету в любом месте без необходимости какого-либо физического подключения, но и получат возможность распределять Интернет через Wi-Fi среди 10 устройств. Гибкий ассортимент пакетов различного объема в зависимости от потребностей пользователей и возможность переключаться между ними представляет собой идеальное решение для малых, средних и индивидуальных предприятий.

Преимущество нового предложения в том, что при выборе одного из интернет-пакетов абонент получает устройство бесплатно без какой-либо первоначальной оплаты. Wi-Fi USB-модем активируется через USB-порт, в то время как устройство Mi-Fi может работать автономно без подключения к какому либо устройству или порту. Еще одним достоинством кампании является гибкость при замене пакета на другой в течение последующих 12 месяцев.

Тарифные пакеты на предложение «Мой Бизнес Wi-Fi» варьируются от 20 азн до пакетов объемом в 200 ГБ.

Предлагая широкий спектр продуктов и решений для бизнеса, включая предложение «Мой Бизнес Wi-Fi», Azercell Бизнес в очередной раз выступает в качестве надежного цифрового бизнес партнера для своих абонентов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология

GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People