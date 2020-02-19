Обнародован объем добычи Иранской нефтегазовой компании Южный Загрос

БАКУ /Trend/ - Средний объем ежедневной добычи газа Иранской нефтегазовой компании Южный Загрос за последние три месяца (с 22 декабря по 19 февраля) составил 171 миллион кубометров.

Об этом сказал исполнительный директор компании Гамид Ийзади, передает в среду Trend со ссылкой на информационный портал Иранской компании центральные нефтяные зоны.

По его словам, за 11 месяцев этого года (21 марта 2019 - 19 февраля 2020) на девяти месторождениях компании было добыто 140,4 миллиона кубометров газа в день. За указанный период объем ежедневной добычи нефти в месторождениях Сарвестан и Сеадетабад составил 6 064 барреля.

Глава компании отметил, что согласно программе будущего года (21 марта 2020) в течение восьми месяцев (21 марта- 21 ноября) ежедневный объем добываемого газа предусмотрен в размере 147,7 миллиона, а за остальные четыре месяца - 171 миллион кубометров газа.

"Наряду с этим, также прогнозируется ежедневная добыча нефти в размере 7370 баррелей", - сказал Ийзади.

Он подчеркнул, что в следующем году запланировано бурение и ремонт на 15 скважинах. Наряду с этим в 2020-2024 годах предусматривается бурение, замена головных частей 23 скважин, а также продолжение прокладки трубопроводов.

Отметим, что Иранской нефтегазовой компании Южный Загрос является "дочкой" Иранской компании центральных нефтяных зон. Компания действует в провинциях Фарс, Бушер и Хормозган. В настоящее время Компания оперирует девятью газовыми и двумя нефтяными месторождениями.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)