Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 5 мая составила 29,54 доллара за баррель, что на 5,43 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 28,49 доллара за баррель, что на 5,54 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 27,41 доллара за баррель, что на 4,84 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 5 мая составила 23,84 доллара за баррель, что на 4,52 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 6 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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