Определен очередной спонсор форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Международная группа компаний «АRETI» стала очередным бронзовым спонсором Международного форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Сообщается, что предстоящий форум позволит увеличить знания потенциальных инвесторов о новых инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли и газохимии, будет способствовать оптимизации добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, а также активизации разработки месторождений Туркменского сектора Каспийского моря.

Согласно информации, форум состоится 12–13 мая в Ашхабаде (Туркменистан).

Напомним, что ранее уже был определен один бронзовый (Dragon Oil) и золотой (Китайская национальная нефтегазовая корпорация) спонсоры.

В Туркменистане «ARETI» является оператором работ на Блоке «21» туркменского сектора Каспия на основании Договора о разделе продукции.

Ранее сообщалось, что участие в XXV Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» помогает представителям Международной группы компаний (МГК) «АРЕТИ» получить новый полезный опыт и установить взаимовыгодные контакты на нефтегазовом рынке страны.

Отмечается, что являясь давним партнером Туркменистана, компания каждый год традиционно выступает спонсором данной конференции, и долгосрочные цели и задачи «АРЕТИ» в плане сотрудничества с Туркменистаном остались неизменными, несмотря на пандемию коронавируса.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva