Нефть дорожает на перспективах увеличения спроса

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут на оптимизме "быков" по поводу роста спроса на сырье. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 69,47 доллара, июльских фьючерсов — на 0,46%, до 69,78 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,51%, до 67,19 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен, начавшийся ещё накануне вечером, в ожидании увеличения спроса на сырье по мере восстановления экономики после мировых ограничительных мер в связи с новым коронавирусом.

"Восстановление экономики в США и Европе перевешивает опасения по поводу некоторых регионов Азии. Рынок считает, что отскок остается сильным, и он сможет поглотить любой поступающий "избыток" предложения", — сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).