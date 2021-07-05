Горящий грязевой вулкан на каменистом острове Азербайджана постепенно затухает - SOCAR

БАКУ /Trend/ - В связи с проявлением возгорания, зафиксированного вечером четвертого июля 2021 года в морском направлении, как сообщалось ранее, ни один промышленный объект SOCAR (Государственной нефтяной компании Азербайджана) не пострадал. Все морские платформы и промышленные объекты компании продолжают свою деятельность в обычном режиме.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении компании.

Наряду с этим, отмечается, что сотрудники SOCAR, чтобы выяснить причину возгорания в море, были отправлены на корабле на место происшествия. На острове, расположенном в море между поселком Алят и городом Нефтчала, примерно в 30 километрах от берега, наблюдалось естественное горение грязевого вулкана. Согласно наблюдениям, пламя затухает, поблизости нет никакой инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью.

Заметим, что в результате извержения грязевых вулканов, связанных с нефтегазовыми месторождениями, в прошлом также наблюдались выбросы метана и других горючих газов.

(Перевод: Зейни Джафаров)