Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 сентября повысилась на 0,58 доллара относительно предыдущего показателя и составила 79,08 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,58 доллара - до 78,42 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,64 доллара, составив 73,92 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 сентября выросла на 0,7 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 77,34 доллара за баррель.

Официальный курс на 25 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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