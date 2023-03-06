Цены на нефть пошли вниз

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обратили внимание на прогнозы по ВВП Китая на текущий год, которые оказались слабее ожиданий, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,84% — до 85,11 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 78,97 доллара.

Власти Китая в воскресенье оценили перспективы роста ВВП страны в текущем году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. При этом за 2022 год ВВП вырос на 3% при прогнозе в 5,5%. КНР является одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти, поэтому экономические прогнозы влияют на перспективы спроса.

Другим важным фактором для рынков остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. На этой неделе глава регулятора Джером Пауэлл выступит в парламенте. Рынки рассчитывают услышать подсказки по планам регулятора относительно ключевой ставки.

Аналитики полагают, что ФРС продолжит цикл повышения ставки на фоне сохраняющейся высокой инфляции. Ужесточение монетарной политики усиливает риски рецессии, что может ударить по спросу на нефть. Также повышение ставки традиционно поддерживает доллар, что сдерживает спрос на сырьевые товары.