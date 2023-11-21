Назван объем поставок нефти по БТД с периода ввода в эксплуатацию

БАКУ /Trend/ - С периода ввода в эксплуатацию по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки транспортированы 4,3 миллиарда баррелей нефти.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Колин Алан во время Каспийской технической конференции SPE в Баку.

«БТД — это инфраструктурный объект с высокими технологическими возможностями, который находится в эксплуатации уже 17 лет. С периода ввода в эксплуатацию по трубопроводу БТД было транспортировано 4,3 миллиарда баррелей нефти, включая нефть Казахстана и Туркменистана, а также нефть Азербайджана», - сказал он.

Отметим, что в настоящее время трубопровод БТД транспортирует в основном сырую нефть с АЧГ и конденсат с "Шах Дениз". Кроме того, по БТД продолжают транспортироваться объемы нефти и конденсата из Казахстана и Туркменистана.

Акционерами BTC Co. являются: bp (30,1%), SOCAR (25,00%), MOL (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), INPEX (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGCVidesh (2,36%).