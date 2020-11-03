Минфин Азербайджана выставил на аукцион среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже третьего ноября 2020 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По данным, во время аукциона 11 инвесторами были представлены 17 заказов в ценовом диапазоне от 96,3 манатов (8,91 процента) до 100,63 манатов (6,51 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 100 манатов (6,85 процентов), а средневзвешенная цена - 100 манатов (6,85 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 248 миллионов манатов, а объем размещения – 122,03 миллиона манатов.

Срок погашения облигаций: первого ноября 2022 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до четвертого ноября 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров, Редактор: Наталья Кочнева)

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