Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0105 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 07 июля 2021 г.: 06 июля 2021 г.: 07 июня 2021 г.: 07 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0105 2,0184 2,0686 1,923 -0,0079 -0,0581 0,0875 1 российский рубль 0,0229 0,0232 0,0233 0,0237 -0,0003 -0,0004 -0,0008 1 турецкая лира 0,1958 0,1961 0,196 0,2477 -0,0003 -0,0002 -0,0519 1 австралийский доллар 1,2746 1,2849 1,3155 1,1845 -0,0103 -0,0409 0,0901 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0179 0,024 0 -0,0002 -0,0063 1 белорусский рубль 0,6693 0,6709 0,6703 0,6977 -0,0016 -0,0010 -0,0284 1 бразильский реал 0,3269 0,3336 0,3367 0,3174 -0,0067 -0,0098 0,0095 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1185 0,1194 0,1267 0,1 -0,0009 -0,0082 0,0185 100 южнокорейских вон 0,1496 0,1503 0,1529 0,1425 -0,0007 -0,0033 0,0071 1 чешская крона 0,0785 0,0789 0,0814 0,0721 -0,0004 -0,0029 0,0064 100 чилийских песо 0,2272 0,2309 0,2368 0,213 -0,0037 -0,0096 0,0142 1 китайский юань 0,2627 0,2631 0,2656 0,2424 -0,0004 -0,0029 0,0203 1 датская крона 0,2704 0,2714 0,2781 0,2581 -0,0010 -0,0077 0,0123 1 грузинский лари 0,5405 0,5405 0,5393 0,5564 0 0,0012 -0,0159 1 гонконгский доллар 0,2188 0,2188 0,2191 0,2194 0 -0,0003 -0,0006 1 индийская рупия 0,0228 0,0229 0,0233 0,0228 -0,0001 -0,0005 0 1 британский фунт стерлингов 2,3469 2,36 2,4047 2,126 -0,0131 -0,0578 0,2209 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0118 0,0119 0,0118 -0,0001 -0,0002 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1979 0,1991 0,2055 0,1839 -0,0012 -0,0076 0,0140 1 швейцарский франк 1,8403 1,8457 1,8909 1,8033 -0,0054 -0,0506 0,0370 1 израильский шекель 0,5189 0,5213 0,5231 0,492 -0,0024 -0,0042 0,0269 1 канадский доллар 1,3643 1,3786 1,4069 1,2545 -0,0143 -0,0426 0,1098 1 кувейтский динар 5,6455 5,6458 5,6468 5,5271 -0,0003 -0,0013 0,1184 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0216 0 0 -0,0015 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,113 0,1127 0 -0,0006 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4088 0,4093 0,4118 0,3979 -0,0005 -0,0030 0,0109 1 мексиканский песо 0,085 0,0858 0,0854 0,076 -0,0008 -0,0004 0,0090 1 молдавская лея 0,0941 0,0939 0,0962 0,0982 0,0002 -0,0021 -0,0041 1 египетский фунт 0,1082 0,1082 0,1083 0,1058 0 -0,0001 0,0024 1 норвежская крона 0,1952 0,1988 0,2047 0,1809 -0,0036 -0,0095 0,0143 100 узбекских сомов 0,016 0,0161 0,0161 0,0167 -0,0001 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4456 0,4487 0,4642 0,4306 -0,0031 -0,0186 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2617 1,2645 1,2836 1,221 -0,0028 -0,0219 0,0407 1 саудовский риал 0,4532 0,4533 0,4533 0,4532 -0,0001 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4212 2,4207 2,446 2,3443 0,0005 -0,0248 0,0769 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0609 0,0614 0,0577 -0,0002 -0,0007 0,0030 1 таджикский сомони 0,1504 0,1503 0,1504 0,1649 0,0001 0 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0622 0,0623 0,0624 0,063 -0,0001 -0,0002 -0,0008 100 японских иен 1,5367 1,5335 1,5524 1,5834 0,0032 -0,0157 -0,0467 1 новозеландский доллар 1,1934 1,2039 1,2253 1,1144 -0,0105 -0,0319 0,0790

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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