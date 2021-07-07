Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0105 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
07 июля 2021 г.:
|
06 июля 2021 г.:
|
07 июня 2021 г.:
|
07 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0105
|
2,0184
|
2,0686
|
1,923
|
-0,0079
|
-0,0581
|
0,0875
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0237
|
-0,0003
|
-0,0004
|
-0,0008
|
1 турецкая лира
|
0,1958
|
0,1961
|
0,196
|
0,2477
|
-0,0003
|
-0,0002
|
-0,0519
|
1 австралийский доллар
|
1,2746
|
1,2849
|
1,3155
|
1,1845
|
-0,0103
|
-0,0409
|
0,0901
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0179
|
0,024
|
0
|
-0,0002
|
-0,0063
|
1 белорусский рубль
|
0,6693
|
0,6709
|
0,6703
|
0,6977
|
-0,0016
|
-0,0010
|
-0,0284
|
1 бразильский реал
|
0,3269
|
0,3336
|
0,3367
|
0,3174
|
-0,0067
|
-0,0098
|
0,0095
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1185
|
0,1194
|
0,1267
|
0,1
|
-0,0009
|
-0,0082
|
0,0185
|
100 южнокорейских вон
|
0,1496
|
0,1503
|
0,1529
|
0,1425
|
-0,0007
|
-0,0033
|
0,0071
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
0,0789
|
0,0814
|
0,0721
|
-0,0004
|
-0,0029
|
0,0064
|
100 чилийских песо
|
0,2272
|
0,2309
|
0,2368
|
0,213
|
-0,0037
|
-0,0096
|
0,0142
|
1 китайский юань
|
0,2627
|
0,2631
|
0,2656
|
0,2424
|
-0,0004
|
-0,0029
|
0,0203
|
1 датская крона
|
0,2704
|
0,2714
|
0,2781
|
0,2581
|
-0,0010
|
-0,0077
|
0,0123
|
1 грузинский лари
|
0,5405
|
0,5405
|
0,5393
|
0,5564
|
0
|
0,0012
|
-0,0159
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
0,2188
|
0,2191
|
0,2194
|
0
|
-0,0003
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0233
|
0,0228
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3469
|
2,36
|
2,4047
|
2,126
|
-0,0131
|
-0,0578
|
0,2209
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0119
|
0,0118
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1979
|
0,1991
|
0,2055
|
0,1839
|
-0,0012
|
-0,0076
|
0,0140
|
1 швейцарский франк
|
1,8403
|
1,8457
|
1,8909
|
1,8033
|
-0,0054
|
-0,0506
|
0,0370
|
1 израильский шекель
|
0,5189
|
0,5213
|
0,5231
|
0,492
|
-0,0024
|
-0,0042
|
0,0269
|
1 канадский доллар
|
1,3643
|
1,3786
|
1,4069
|
1,2545
|
-0,0143
|
-0,0426
|
0,1098
|
1 кувейтский динар
|
5,6455
|
5,6458
|
5,6468
|
5,5271
|
-0,0003
|
-0,0013
|
0,1184
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0216
|
0
|
0
|
-0,0015
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,113
|
0,1127
|
0
|
-0,0006
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4088
|
0,4093
|
0,4118
|
0,3979
|
-0,0005
|
-0,0030
|
0,0109
|
1 мексиканский песо
|
0,085
|
0,0858
|
0,0854
|
0,076
|
-0,0008
|
-0,0004
|
0,0090
|
1 молдавская лея
|
0,0941
|
0,0939
|
0,0962
|
0,0982
|
0,0002
|
-0,0021
|
-0,0041
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1058
|
0
|
-0,0001
|
0,0024
|
1 норвежская крона
|
0,1952
|
0,1988
|
0,2047
|
0,1809
|
-0,0036
|
-0,0095
|
0,0143
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0167
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4456
|
0,4487
|
0,4642
|
0,4306
|
-0,0031
|
-0,0186
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2617
|
1,2645
|
1,2836
|
1,221
|
-0,0028
|
-0,0219
|
0,0407
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4212
|
2,4207
|
2,446
|
2,3443
|
0,0005
|
-0,0248
|
0,0769
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0609
|
0,0614
|
0,0577
|
-0,0002
|
-0,0007
|
0,0030
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1649
|
0,0001
|
0
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0622
|
0,0623
|
0,0624
|
0,063
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0008
|
100 японских иен
|
1,5367
|
1,5335
|
1,5524
|
1,5834
|
0,0032
|
-0,0157
|
-0,0467
|
1 новозеландский доллар
|
1,1934
|
1,2039
|
1,2253
|
1,1144
|
-0,0105
|
-0,0319
|
0,0790
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni