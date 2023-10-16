Назван объем НДС возвращенных потребителям в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване потребителям возвращено более 553 тысяч манатов НДС, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы, в Нахчыванской Автономной Республике продолжается внедрение контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (по состоянию на 1 октября 2023 года установлено 1 980 таких аппаратов).

В январе-сентябре 2023 года зарегистрированный через ККМ оборот составил 145,8 миллиона манатов. За этот период в рамках проекта "ƏDV geri al" потребителям было возвращено более 553,2 тысячи манатов НДС, а только за сентябрь - 90,8 тысячи манатов НДС.

По сравнению с январем 2023 года сумма, возвращенная потребителям, в сентябре выросла в 4,3 раза.

Напомним, что возмещаемый НДС на товары (за исключением продуктов нефти и газа) устанавливается в размере 15% для безналичных платежей и 10% для наличных платежей.