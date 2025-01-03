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Назван объем денежных переводов из Казахстана в Азербайджан

Финансы Материалы 3 января 2025 03:15 (UTC +04:00)
Назван объем денежных переводов из Казахстана в Азербайджан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам января-сентября 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Казахстана в Азербайджан составил 17,794 миллиона долларов США, сообщает Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, этот показатель сократился на 21,74 процента, или 4,944 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля переводов из Казахстана в общем объеме переводов составляет 2,1 процента.

Напомним, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Казахстана в Азербайджан составил 30,583 миллиона долларов США. А объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,654 миллиарда долларов США.

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