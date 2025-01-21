Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана значительно сократился

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 января провел очередной валютный аукцион.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

Спрос на аукционе составил 53,2 миллиона долларов США (спад по сравнению с предыдущим аукционом на 25,49 процента, или 18,2 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 71,4 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

Максимальный спрос на валюту в текущем году зафиксирован на аукционе, состоявшемся 7 января этого года - 73,5 миллиона долларов.

В текущем году на валютных аукционах было приобретено 339 миллиона долларов.

Напомним, что в 2024 году на валютных аукционах было приобретено 7,096 миллиарда долларов. В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1, в феврале – 870,6, в марте – 498,3, в апреле - 623,4, в мае - 558,6 миллиона долларов, в июне - 581 миллион долларов, в июле - 597,1, в августе - 649,1, в сентябре - 582,87, в октябре - 738,7, в ноябре - 487,1, в декабре - 492,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

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