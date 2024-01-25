Оператор IGB об исследованиях по поставкам водорода

БАКУ/Trend/ - Смешивание водорода и всего, что имеет отношение к этим техническим процессам, безусловно, останется ключевой частью будущего развития интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в соответствии с развитием рынка и в тесном сотрудничестве с операторами системы передачи.

Об этом сказали в ответ на запрос Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

"Хотя ICGB стремится оставаться в курсе отраслевых тенденций и продолжать развивать инфраструктуру трубопровода для удовлетворения рыночного спроса и развития, текущие усилия в основном направлены на расширение технических мощностей IGB с 3 до 5 миллиардов кубометров в год. Обязывающая фаза рыночного теста запланирована на июль 2024 года, и компания активно работает над тем, чтобы это стало возможным", - заявили в компании.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

X: @Lyaman_Zeyn