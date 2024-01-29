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ВБ ищет консультанта по оценке потенциала геотермальных вод Азербайджана

Зеленая экономика Материалы 29 января 2024 20:09 (UTC +04:00)
ВБ ищет консультанта по оценке потенциала геотермальных вод Азербайджана

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) объявил тендер по поиску консалтинговой компании для изучения геотермального потенциала в Азербайджане, сообщили Trend в банке.

В задачу консультанта будет входить оценка информации о геотермальных ресурсах в Азербайджане, характеристики резервуаров (размер, форма, продуктивность, уровень воды), а также возможностей технического и экономического применения ресурсов в системах отопления и для других целей в энергетике.
"Данная работа поможет ВБ предоставить рекомендации правительству Азербайджана по разработке дорожной карты развития геотермальных ресурсов и их использования в будущем", — отметили в банке.

Предложения от кандидатов по условиям тендера принимаются до 8 февраля.

При выборе победителя банк будет обращать внимание на опыт работы компании, ее технические и управленческие возможности, квалификацию персонала.

Отметим, что в Азербайджане, в частности в горах Малого и Большого Кавказа, на Абшеронском полуострове, в Лянкяране, Карабахе, есть много термальных источников воды, и их использование отвечает стратегии правительства Азербайджана по созданию «зеленой экономики».

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