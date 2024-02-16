Нью-Йоркская климатическая биржа об ожиданиях от COP29 в Баку

БАКУ/Trend/ - Созданная в 2023 году "Нью-Йоркская климатическая биржа" ("The New York Climate Exchange") сообщила о своих ожиданиях от предстоящей в ноябре в Баку 29-ой сессии Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на информацию этой биржи в социальных сетях.

"Нью-Йоркская климатическая биржа разделяет мнение исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла (Simon Stiell), высказанного им в ходе визита в Баку, где пройдет COP29, об острой потребности в финансировании борьбы с изменением климата в размере не менее 2,4 триллиона долларов США. Предстоящий COP29 в Азербайджане будет посвящен климатическому финансированию с целью установления четкой цели на период после 2025 года по поддержке развивающихся стран в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. Это очень важно", - отмечено в информации.

В сообщении подчеркивается, что действия, которые будут предприняты данной организацией сейчас, определят то, какие проблемы она сможет обойти.

"Как сообщество, приверженное борьбе с изменением климата, мы должны и будет уделять первоочередное внимание ивестициям в устойчивое будущее, используя любую возможность для поддержки глобальных усилий в этом решающем десятилетии", - также говорится в сообщении "Нью-Йоркской климатической биржи".

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