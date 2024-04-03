Развитию потенциала "зеленой энергии" в Азербайджане уделяется большое внимание - комментарий

БАКУ /Trend/ - Развитию потенциала "зеленой энергии" в Азербайджане уделяется большое внимание.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что страна присоединилась к глобальной инициативе по увеличению объема возобновляемых источников энергии до 2030 года втрое и удвоению энергоэффективности.

"Азербайджан обладает большим потенциалом "зеленой энергии", и проводится целенаправленная государственная политика по его эффективному использованию. "Зеленый" потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря составляет 150 тысяч мегаватт. Сегодня Азербайджан, являясь ведущим государством Южного Кавказа, стал страной, обеспечивающей энергетическую безопасность стран Европы, а также ряда других государств. Планируемый Азербайджаном к 2030 году потенциал производства возобновляемой энергии составляет 5000 мегаватт. В 2023 году в стране была введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе Кавказа и Центральной Азии солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт, и строительство новых станций продолжается", - сказала депутат.

Гусейнова подчеркнула что специалисты высоко оценивают "зеленый" потенциал освобожденных от оккупации территорий страны, в частности Кяльбаджара и Лачина. "Здесь в первую очередь большой потенциал ветровой и солнечной энергии. В Карабахе планируется создать более 10 гидроэлектростанций", - сказала она.

Депутат отметила, что Азербайджан активно сотрудничает с международными организациями, различными странами и инвесторами в том числе в сфере "зеленой энергии".

По ее словам, для развития сферы возобновляемых источников энергии, совершенствования законодательства и институциональной среды в этой сфере в Азербайджане приняты соответствующие законы и нормативные правовые акты.

"В пункте 5 документа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" ("Чистая окружающая среда и страна "зеленого" роста"), утвержденного 2 февраля 2021 года распоряжением главы государства, отражены вопросы, связанные с изменением климата, а также вопросы применения возобновляемых источников энергии во всех сферах экономики. Таким образом, Азербайджан вносит важный вклад в устойчивое удовлетворение растущего спроса на энергоресурсы в мире, создание баланса между энергетической безопасностью, доступным энергоснабжением и экологической стабильностью", - сказала Гусейнова.

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