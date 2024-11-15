В рамках COP29 состоялся запуск Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO (ФОТО)

БАКУ / Trend/ – В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 состоялось мероприятие по запуску Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO, сообщает в пятницу Trend.

Региональный Центр "чистой" энергии ECO будет расположен а Азербайджане как часть Глобальной сети центров "чистой" энергии UNIDO.

Как сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, создание Центра "чистой" энергии ECO-UNIDO в Баку выведет энергетическое сотрудничество Азербайджана с государствами-членами ECO на новый уровень.

"Сегодня мы являемся свидетелями значительного этапа в создании Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку в рамках конференции COP29. Эта инициатива имеет стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всех государств-членов ЕСО.

Открытие Центра чистой энергии еще больше укрепит лидерские позиции организации в энергетическом секторе, будет способствовать региональному сотрудничеству и ускорит переход на возобновляемые источники энергии.

Наша главная цель — содействовать устойчивому энергетическому переходу и привлечению инвестиций в зеленую энергетику в регионе, а также повышению энергоэффективности. Мы также нацелены на мобилизацию финансовых и технических ресурсов для развития проектов в области производства зеленой энергии и инфраструктуры", - подчеркнул он.

F генеральный секретарь ECO Асад Кхан подчеркнул, что Центр "чистой" энергии в Азербайджане создаст благоприятные условия для развития региональных рынков устойчивой энергетики и привлечения инвестиций.

"Центр создаст благоприятные условия для развития региональных рынков устойчивой энергетики и привлечения инвестиций. Мы уверены, что он станет важным элементом глобальной сети региональных центров устойчивой энергетики", - подчеркнул он.

Генсек отдельно отметил необходимость ускорения мобилизации ресурсов всеми заинтересованными сторонами, включая удвоение усилий по увеличению начального финансирования.

"Продвижение региональной энергетической повестки требует активного участия всех заинтересованных сторон. Необходимо разрабатывать такие региональные политики, которые будут не только эффективны сегодня, но и адаптируемы к изменяющимся условиям энергетического ландшафта.

Очевидно, что для успешной реализации проекта нужен постоянный диалог между государствами-членами. Этот диалог должен быть направлен на поиск новых подходов и инструментов для формирования устойчивой региональной энергетической повестки.

В связи с этим мы призываем государства-члены активно участвовать в обсуждениях и оперативно переходить к фазе программной деятельности. Мы уверены, что центр станет важным институтом для реализации наших общих целей в области чистой энергетики, и рассчитываем на поддержку со стороны государств-членов", - отметил генеральный секретарь.