COP for Hope: Очень важно, чтобы все придерживались достигнутых соглашений - нидерландский участник

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал участник COP29 из Нидерландов Ян Герман Питер Тен Бругенсейт.

Он сказал Trend, что очень важно, чтобы все придерживались соглашений, достигнутых за последние несколько лет.

Ян Герман Питер Тен Бругенсейт отметил, что на данный момент трудно предсказать исход переговоров: "Считаю, что организация здесь хорошая. Естественно, переговоры COP проводятся каждый год. Это не всегда успешно и легко. Поэтому сейчас сложно делать прогнозы, но я действительно надеюсь на хороший результат".

"Я думаю, что главный посыл заключается в том, что нам требуется финансирование для климата в нужном количестве. Но также ясно, что это не то, что могут сделать 20 или 23 страны. Больше стран должны внести свой вклад в это. Это вопрос, который действительно важен. Также очень важно, чтобы все придерживались соглашений, достигнутых за последние несколько лет", - подчеркнул он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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