Цифровая трансформация банковского сектора и его устойчивое развитие являются стратегически важными моментами в Азербайджане - ЦБА

БАКУ / Trend/ - Цифровая трансформация банковского сектора и его устойчивое развитие являются стратегически важными моментами в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов в ходе VIII Международного банковского форума.

"Цифровая трансформация банковского сектора и его устойчивое развитие являются стратегически важными как в глобальном контексте, так и для нашей страны. Среди многих инициатив, включенных в Стратегию развития финансового сектора Азербайджана на 2024–2026 годы, можно выделить внедрение риск-ориентированного надзора, развитие открытого банковского дела и увеличение объёмов безналичных платежей.

Хочу отметить несколько ключевых моментов. Переход к риск-ориентированному надзору, или Risk-Based Supervision (RBS), требует развития RegTech и SupTech решений, а также значительных усилий в управлении данными. Это касается не только правильного управления данными в Центральном банке, но и применения подходов к управлению данными, хранящимися в банках и других субъектах надзора", - сказал он.

По его словам, в 2024 году наблюдался рост безналичных операций с использованием карт на 66 процентов.

"Кроме того, новый закон о платежных услугах и платежных системах способствует повышению прозрачности рынка и конкурентоспособности, обеспечивая потребителям более удобные услуги. В настоящее время Центральным банком лицензированы 14 электронных платежных организаций, восемь платежных учреждений и один оператор платежных систем. Это способствует укреплению устойчивости этих организаций как субъектов надзора и защите интересов граждан и финансового сектора в целом", - добавил он.

В.Халилов подчеркнул, что инициативы открытого банкинга и открытых финансов направлены на создание инклюзивной, прозрачной и эффективной финансовой системы.

"Такой подход открывает новые возможности для банков, финтех-компаний и потребителей. Для банков это означает новые источники доходов, оптимизированные услуги и улучшенный клиентский опыт. Для финтех-компаний это обеспечивает доступ к передовым финансовым инструментам в сотрудничестве с банками. А для потребителей - это больше выбора, прозрачность и безопасность финансовых услуг. Банки оказываются среди первых, кто может воспользоваться этими возможностями, поскольку их технические возможности и потенциал в этой области более развиты. Некоторые банки уже готовы выйти в полноценную рабочую среду, а другие достигнут этого в ближайшее время.

Центральный банк также создал специальный регуляторный режим, который позволяет тестировать инновационные финансовые решения и безопасно выводить их на рынок. Уже несколько успешных продуктов были приняты в рамках этого режима, и вскоре начнется второй этап их внедрения. Этот механизм позволяет тестировать услуги, которые ещё не подпадают под регуляторные рамки, и способствует продвижению инноваций, заложенных в стратегии", - отметил гендиректор.