Подготовлено расписание эфирной профилактики в Азербайджане на 2019 год

17 января 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подготовлено расписание комплексных профилактических работ в эфирном пространстве Азербайджана на 2019 год, сказал Trend источник на рынке телерадиовещания страны.

По словам собеседника агентства, в текущем году предусмотрено проведение четырех комплексных профилактик, которые согласно расписанию состоятся четвертого марта, 10 июня, 16 сентября и девятого декабря.

Расписание согласовано с телерадиокомпаниями и утверждено министерством транспорта, связи и высоких технологий.

Профилактические работы делятся на две категории: комплексные и обычные. Комплексная профилактика предусматривает проверку технического состояния всего оборудования, начиная от источников питания и заканчивая антеннами. Процедура является необходимой во избежание технических проблем, так как вещательное оборудование работает круглосуточно без остановки.

Обычная профилактика проводится по желанию частных телерадиокомпаний. Такие работы также будут проведены, согласно установленному графику, в разные дни.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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