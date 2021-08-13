Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»

БАКУ/Trend/ - Реализующий проекты связанные с молодежью и спортом Nar и Профессиональный Футбольный Клуб «Зиря» подписали соглашение о спонсорстве и сотрудничестве. Кроме того, логотип Nar можно будет увидеть на форме команды, а также на краю поля, где будут проводится домашние игры. Основная цель - поддержать ПФК «Зиря», повысить популярность футбола и направить молодежь к здоровому образу жизни.

Отметим, что профессиональный футбольный клуб «Зиря» был основан в 2014 году. Команда единожды завоевала серебряные медали в Премьер-Лиге Азербайджана, а также единожды представляла нашу страну в Лиге Европы УЕФА. Текущий сезон команда завершила на 4-м месте турнирной таблицы.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.