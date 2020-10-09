ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» привлекает услуги комплексного обслуживания объектов
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ВС Армении обстреливают Физулинский район ракетами и артиллерийскими снарядами, ранены три мирных жителя
Обстрел Арменией гражданского населения, стратегических и социальных объектов Азербайджана является международным преступлением - ученый-юрист
Армения целенаправленно уничтожает исторические и культурные ценности Азербайджана – Правительство Турции
В Джабраиле, на месте снесенных армянами исторических памятников, осуществлялись сельскохозяйственные работы (ФОТО)
Армения в очередной раз открыто демонстрирует свою политику вандализма - Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО
В результате обстрелов ВС Армении возникают пожары и разрушения на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО)
«МИР» стал самым настоящим информационным стержнем СНГ, который идет в информационном авангарде - председатель телерадиокомпании (Интервью)
Обращения к главе государства: Уважаемый Президент, Ваша решительность вызывает чувство гордости в сердце каждого гражданина Азербайджана
Президенту пишут: Ваша решительная, мудрая и смелая политика ведет азербайджанский народ в успешное будущее и к блестящей победе
Эльчин Амирбеков: С самого начала армянская сторона избрала главной мишенью мирное азербайджанское население (ВИДЕО)
Лезгины, как и все народы Азербайджана, выступают против армянских оккупантов – известный борец Виталий Рагимов
Ответственность за напряженность несет руководство Армении - Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу Anews (ВИДЕО)
Так называемые "замороженные" региональные конфликты, выявили противоречие между двумя основными принципами Устава ООН — президент Казахстана
Минобороны Азербайджана: Наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных земель, пункт назначения — Карабах
Миф о "ракетном ударе" Азербайджана по церкви в Шуше — очередная ложь армянской стороны — минобороны (ФОТО)
Обстрелы жилых кварталов в Азербайджане — зверство по отношению к народу со стороны Армении — израильский эксперт
Мне обидно, когда Азербайджан пытаются дискредитировать - Наала Барателия из Грузии, руководитель Lumineux
Армянская ложь на российском ТВ уже вызывает раздражение – Татьяна Полоскова на площадке Baku Network (ВИДЕО)
В Казахстане принимаются меры для увеличения активности инвесторов в сфере возобновляемых источников энергии
Хикмет Гаджиев: Информация, добытая журналистами, свидетельствует о том, что граждане Франции армянского происхождения действуют в рядах ВС Армении как наемники
Германия должна отличать страну-оккупанта Армению от подвергшегося оккупации Азербайджана - политолог