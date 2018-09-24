Узбекистан и Украина могут возобновить авиасообщение

24 сентября 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Украина могут возобновить авиасообщение в 2019 году, говорится в заявлении министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующие переговоры состоялись во время визита украинской делегации во главе с заместителем министра Виктором Довганем.

«Были проведены переговоры с Государственной инспекцией по надзору над безопасностью полетов Узбекистана, о восстановлении прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом с периода весна-лето 2019 года на базе подписанного протокола между авиационными службами двух стран», – отметили в министерстве.

Планируется, что рейсы будут выполнять «Международные авиалинии Украины» и «Узбекские авиалинии».

Напомним, что авиасообщение между странами было прекращено в мае 2015 года по инициативе Узбекистана из-за ряда проблем. Первоначально авиакомпании двух стран выполняли рейсы по двум направлениям: Ташкент-Киев (2 рейса) и Ташкент-Симферополь (5 рейсов).

После крымских событий в 2014 году украинская сторона запретила узбекским самолетам летать в Симферополь, считая администрацию крымского аэропорта незаконной. Что касается полетов в Киев, то здесь ситуация зашла в тупик из-за экономической составляющей.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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