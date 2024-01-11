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Проведение COP29 в Азербайджане открывает широкие возможности для развития туризма в стране - Ассоциация турагентств

Туризм Материалы 11 января 2024 11:05 (UTC +04:00)
Проведение COP29 в Азербайджане открывает широкие возможности для развития туризма в стране - Ассоциация турагентств

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 в Азербайджане открывает широкие возможности для развития туризма в стране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гёйдениз Гахраманов в проходящем в Баку форуме субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

"В настоящее время Азербайджан сумел расширить свои связи со странами мира. В Азербайджане будет проведено такое престижное мероприятие, как COP29. Как Ассоциация турагентств, мы должны быть готовы к этому событию и сделать так, чтобы туристы вернулись в свои страны с позитивными мыслями",- сказал он.

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