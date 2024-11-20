Представлена "Дорожная карта Net Zero для путешествий и туризма"

БАКУ /Trend/ - В рамках "Дня туризма" на COP29 Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC) при поддержке Государственного агентства по туризму было представлено второе издание "Дорожной карты Net Zero для путешествий и туризма".

Как сообщает Trend, "Дорожная карта Net Zero по путешествиям и туризму" как улучшенный документ по декарбонизации первой дорожной карты, представленной на COP26 в Глазго в 2021 году, подчеркивает безотлагательность действий по борьбе с изменением климата для достижения цели "чистого нуля" для туристического сектора к 2050 году.

В отчете, опубликованном при поддержке Государственного агентства по туризму, отмечается, что 53 процента из 250 туристических компаний уже определили свои климатические цели, что на 42 процента больше, чем в первом отчете, опубликованном в 2021 году. Согласно отчету, 75 процентов путешественников по всему миру выражают желание более устойчивого путешествия.

Как сообщил на мероприятии руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, данный отчет представляет дорожную карту по сокращению выбросов в отраслях, прямо и косвенно связанных с туризмом, от авиации до гостиничного бизнеса. Он отметил, что включение туризма в международные климатические дискуссии в рамках председательства Азербайджана в COP29 является важным достижением для глобальной индустрии туризма, подчеркнул важность применения практики устойчивого развития в сфере туризма к национальным стратегиям, подхода, который адаптируется к глобальным климатическим целям, а также поддерживает местные сообщества, сохраняя наше природное наследие.

В своем выступлении президент и главный исполнительный директор Всемирного совета по туризму и путешествиям Джулия Симпсон отметила, что обновленная дорожная карта является вызовом для туризма и туристического бизнеса, что совместные срочные шаги необходимы для защиты нашей планеты и обеспечения поддержки туризма для продолжительного и устойчивого мира. В отчете подчеркивается, что за последние три года в мировой индустрии туризма наблюдался рост на 27 процентов в достижении климатических целей, и более половины из них активно привержены обязательствам по сокращению выбросов.

Согласно "Документу об экологических и социальных исследованиях" Всемирного совета по туризму и путешествиям, упомянутому в отчете, на сектор путешествий и туризма в 2023 году приходилось 6,5 процента глобальных выбросов, что указывает на снижение на 7,8 процента в 2019 году, а также снижение на 10,2 процента в интенсивности выбросов парниковых газов в этом секторе. Также отмечается, что в 2023 году углеродная интенсивность в авиационном секторе снизилась на 6 процентов по сравнению с 2019 годом, а в круизной и гостиничной отраслях - на 11 процентов.

Дорожная карта также стимулирует предприятия принимать цели по стратегиям сокращения выбросов углерода, побуждает туристические компании, государства и другие заинтересованные стороны поддерживать меры в этом направлении, призывая путешествовать более ответственно.

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