В грузинском порту Поти планируется осуществить изменения

1 февраля 2020 09:42 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Растет экспорт электротоваров из Турции в Грузию
Бизнес 09:46
В прошлом году Турция незначительно сократила экспорт зерновых и бобовых в Грузию
Бизнес 31 января 19:08
Количество бенефициаров грузинской Программы аграрного страхования увеличилось
Бизнес 31 января 19:08
Грузооборот в Грузии увеличился
Строительство 31 января 17:59
Грузинская аудиторская фирма произвела ребрендинг
Бизнес 31 января 17:24
Голландская компания выделила значительную сумму грузинской TBC Leasing
Финансы 31 января 17:02
Лента новостей
"Лукойл" стал крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане
Финансы 09:59
Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"
Общество 09:54
Растет экспорт электротоваров из Турции в Грузию
Бизнес 09:46
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Казахстанская нефтегазовая компания закупит трубы
Тендеры 09:44
Фахраддин и Юлия Керимовы – музыка Мендельсона
Культура 09:40
Премьер Казахстана предложил перевести в е-формат госзакупки в странах ЕАЭС
Бизнес 09:37
В США задержали предполагаемого главаря ячейки "Аль-Каиды" в Ираке
США 09:36
Ашхабад и Дели обсудили газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 09:31