Госагентство автодорог примет граждан Сальянского, Нефтчалинского и Билясуварского районов

Баку/Trend/ - 25 февраля председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Салех Мамедов проведет прием граждан в Сальянском районе, а заместитель председателя правления Аваз Годжаев - в Билясуварском районе, сообщает Trend со ссылкой на ГААДА.

Прием председателя правления ГААДА Салеха Мамедова состоится в 10:00 в административном здании "Центра Гейдара Алиева" в городе Сальян. На приеме могут принять участие жители Сальянского и Нефтчалинского районов.

Заместитель председателя правления ГААДА Аваз Годжаев в 10:00 проведет прием граждан в административном здании "Центра Гейдара Алиева" в городе Билясувар. На приеме могут присутствовать только жители Билясуварского района.

Во время двух приемов будут выслушаны обращения граждан, связанные с автомобильными дорогами.

Желающие записаться на прием могут пройти предварительную регистрацию в соответствующих организациях этих районов.

Прием состоится в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в городах и районах в феврале 2020 года.