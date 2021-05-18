Иран и Туркменистан обсудили вопросы наращивания перевозок на Каспии

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Иран обменялись мнениями по вопросам наращивания перевозок на Каспии.

Как сообщает Trend со ссылкой на электронную газету "Золотой век", обсуждения состоялись в ходе переговоров представителей агентства "Türkmendeňizderýaýollary" (Туркменские морские и речные пути) и Портовой и морской организации Ирана.

В частности, были рассмотрены возможности расширения транспортного сотрудничества между Международным морским портом Туркменбаши и иранскими портами Амирабад, Новшахр и Энзели.

Стороны также подчеркнули приверженность двух стран к наращиванию партнерства в транспортно-транзитной сфере.

Отметим, что ранее Иран и Туркменистан закрыли границы из-за пандемии коронавируса, однако затем стороны рассмотрели в ходе видеоконференции вопросы активизации транспортных перевозок.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Иран возобновили торговлю через пограничный терминал Сарахс на границе между двумя странами.

Также ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший две части города Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это был второй совместный проект развития границы, связанный со строительством автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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