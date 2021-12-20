Российская компания получила разрешение от Росавиации на полеты по маршруту Москва-Физули

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение от Росавиации на полеты по маршруту Москва-Физули и Москва-Загатала с частотой дважды в неделю по каждому из них, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что 26 октября состоялось открытие Физулинского международного аэропорта.

Физулинский международный аэропорт, именуемый воздушными воротами Карабаха, построен на самом современном уровне. Аэропорт может принимать воздушные суда любого типа. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3000, а ширина – 60 метров. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать по меньшей мере 200 пассажиров в час.