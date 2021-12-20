Российская компания получила разрешение от Росавиации на полеты по маршруту Москва-Физули
БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение от Росавиации на полеты по маршруту Москва-Физули и Москва-Загатала с частотой дважды в неделю по каждому из них, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на российские СМИ.
Напомним, что 26 октября состоялось открытие Физулинского международного аэропорта.
Физулинский международный аэропорт, именуемый воздушными воротами Карабаха, построен на самом современном уровне. Аэропорт может принимать воздушные суда любого типа. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3000, а ширина – 60 метров. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать по меньшей мере 200 пассажиров в час.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр
За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей – руководитель следственной группы
Азербайджану переданы записи «черного ящика» потерпевшего крушение вертолета Госпогранслужбы – Эльчин Мамедов
В 2021 году решения «Лаборатории Касперского» в среднем обнаруживали ежедневно 380 тысяч вредоносных файлов
Национальное информационное агентство Узбекистана присоединилось к медиаплатформе "Тюркский мир" (Turkic.World) (ФОТО)
Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья
Турция продолжит пресекать действия сил, пытающихся подорвать экономическую стабильность страны - Эрдоган
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО)